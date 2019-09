Põhjus, miks Aafrika on prints Harryle nii südamelähedane

Sussexi hertsog tunnistas, et Aafrikast sai pärast tema ema, printsess Diana surma noore mehe jaoks justkui teine kodu. «Ma olen siin käinud 15 aastat, see on justkui reaalsusest põgenemine, tõeline eesmärgipärane tegutsemine. Mul on siin mõned kõige lähedasemad sõbrad. Ma tulin siia 1997. aastal vahetult pärast oma ema surma, nii et see oli kena koht, kuhu kõige eest põgeneda. Ma tunnen selle koha ja Aafrikaga suurt sidet,» rääkis prints Harry aidates River Chobe'i kaldal kohalikel õpilastel puid istutada.