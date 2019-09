See on parim kuu abiellumiseks aastal 2020

Ennekõike näib olevat 20.02.2020 ideaalne pulmakuupäev — ja mitte ainult sellepärast, et seda on endale kerge meelde jätta. Nagu kõneleb astroloog Carolyne Faulkner intervjuus väljaandele Cosmopolitan, tähendab arv 20 ingleid, kes seisavad hea uute alguste eest. Lisaks tähistab number 2 numeroloogias stoilist ja võimsat naist, kellel on erakordne otsustusvõime ja tugevus.