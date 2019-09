Üksikema Kristel: võid oma suhtele kriipsu peale tõmmata, kui teine välismaale tööle läheb

Kristel on 36-aastane noor naine, kes ei löö risti ette ka meeste töid tehes. Noor ema jäi nelja lapsega üksi, kui välismaal tööl käiv pereisa endale uue pere leidis. «See ongi see, mis inimesed lahku kasvatab. Võid oma suhtele kriipsu peale tõmmata, kui teine välismaale tööle läheb,» põhjendab Kristel, kuidas oma lastega üksi jäi.

Hakkaja naine soetas endale ja oma neljale lapsele pisikese kodu, mida tasapisi omadel jõududel remontinud on. «Mul ei olegi kunagi oma maja olnud ja alati on olnud unistus oma majast ja aiast,» ütleb Kristel.

Pisikeses kahetoalises majas puuduvad esmased olmetingimused. Kõige suurem mure on vesi ja kanalisatsioon ning pesemisvõimalused. Omadel jõududel vahetas Kristel kõik maja aknad, kuid muuks enam raha ei jätku. «Kodutunne» aitab Kristelit natuke selles, millest temal jõud üle ei käi.

Kuid maja on nii pisike, et «Kodutunde» meeskond seisab keerulise väljakutse ees, kuhu pesuruum üldse ehitada. Seekord pole ka sahvrit, millest vannituba ehitada, kuid «Kodutunde» meeskond leiab koos perenaisega siiski lahenduse, et perele tänapäevased pesemise võimalused luua.