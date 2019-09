Tuntud pereblogija avaldab oma kaheksa säästunippi, mis tõesti toimivad

1. Sea eesmärk, milleks säästa tahad

Sea endale eesmärk, mille jaoks sa säästa tahad. Lihtsalt emotsioonitu raha kõrvale tõstmine muudab ka säästetu kulutamise väga lihtsaks. Loo endale eesmärk ja kui see on näiteks – aasta lõpuks peab mul olema varutud 2000 eurot, siis jaga see väikesteks eesmärkideks. Näiteks: «iga kuu panen ma säästuarvele 400 eurot.»

2. Analüüsi eelmist kuud

Vaata üle enda kulutused ja analüüsi, kuhu sa kõige enam kulutad. Ära ole liialt enesekindel ja arva, et sa tead seda niigi. Sageli ei tea. Mina näiteks avastasin, et ma kulutan mulliveele aastas üle 500 euro. Seadsin endale eesmärgiks vähendada see 5 korda väiksemaks. Selleks pidin ma välja arvutama, mitu pudelit see nädalas teeks ja sellest lähtuma.

3. Tee nädalamenüü

Tee endale nädala menüü. Suur ja tüütu ettevõtmine, aga ma usun, et see on üks peamisi kohti, kus annab vägagi kokku hoida. Kui sa tead, mida te nädala jooksul sööte, siis on ka šoppamise nimekirja palju lihtsam teha ja sa ei osta ebavajalikke asju, mis külmkappi enda aega ootama jäävad, et need pärast lihtsalt muu prügiga välja visata. Püüa ka poes käimine vähendada ühele korrale nädalas.

4. Müü riided, mida sa ei kanna, maha!

Kui sul on kapp täis riideid, mida sa plaanid varsti kanda, kui sa natukene kõhnemaks saad, siis lase sel ilusal unistusel minna. Sa oled seda pikalt oodanud ja pealegi on selle aja jooksul kõik need riided juba ammu moest läinud. Pealegi, pole mõnusamat tunnet, kui osta riideid, mis sulle istuvad. Pane oma seisvatele riietele ja ka muule tränale, mis võiks teistele kasulikuks osutuda, samas, kui sinul see lihtsab seisab garaažinurgas, hind ja müü need maha.

5. Vähenda võimalusel autosõite

Mõtle läbi, kas sul on ikka iga päev kõik käigud autoga teha? Äkki sa teed seda lihtsalt mugavusest. Tee paaril päeval nädalas/kuus proovi ja katseta teisi transpordi liike. Otsi välja oma jalgratas, vaata üle, mis kell buss välja sõidab, äkki on sinu kandis bussiga sõit üldse tasuta?!

6. Hoia esivanematega häid suhteid

Hoia oma esivanematega häid suhteid ja talvekartulid pluss kõik hoidised on sul tasuta käes. Kui veab nagu meil, saad ka endale vanemate vana auto, mida nad müüa ei raatsinud, sest turuhind ei vasta kuidagi auto ideaalsele seisukorrale ja seega tegelikule väärtusele. Ma tahan öelda, et saime endile eile uue (vana) auto. Ehk kui te näete mind nüüd sõitmas 10 aastat vana Citroeniga, siis see olen tõesti mina.

7. Pane juba palgapäeval raha kõrvale

Ära säästa nii, et paned kõrvale selle, mis kuu lõpus üle jääb. Pane juba palga laekudes kõrvale see, mis sa plaanisid säästa ja toimeta ülejäänud rahaga.

8. Liitu sarnase mõtteviisiga inimestega