Lapsevanemale: kuidas vaimselt valmistuda koolialguseks

Septembrikuus alustavad lapsed lasteaia- ja kooliteed. Paljud vanemad kogevad uue õppeaasta algusega kaasnevaid rõõme aga ka muresid esmakordselt. Sügisel last lasteaeda või kooli saates mõtlevad lapsevanemad sageli esmalt lapsele ja tema toetamisele ning alles seejärel või sootuks üldse mitte iseenese tunnetele ja nendega toimetulekule. Kui lapse lasteaia- ja kooli­valmiduse osas saab nõu küsida õpetajatelt ja nende abidelt, siis tegelikult on oluline ka vanema ettevalmistus suureks elumuutuseks. Lapsevanemad peaks kindlasti eneselt küsima tema enda koolivalmiduse kohta – just vanemast sõltub lapse valmisolek uue elukorraldusega kohanemisel ja toimetulekul.