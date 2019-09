4 asja, mida meeles pidada, kui sul on halb päev

Siin on neli asja, mida sellistel päevadel meeles pidada:

1. See on normaalne

Kas sul on mõni päev selline veider tunne, et midagi oleks justkui paigast ära? Sa ei suuda mõista, miks sa niimoodi tunned, sest sinu arvates on kõik korras. Tea, et lühiajaline ärevustunne on üsna levinud nähtus ja selle pärast üleliia muretseda ei tasuks.

2. Sul hakkab parem

Kui sul on parasjagu väga halb päev, siis võib tunduda, et miski ei lähe nii nagu peab. Muutes oma mõttelaadi, leiad peagi, et igas päevas on midagi sellist, mille üle rõõmu tunda.

Halvad päevad ei ole igavesed, isegi kui mõnikord nii tundub. Usu, asjad liiguvad ühel hetkel paremuse poole. Seniks aga pea vastu ja mõtle teadlikult positiivseid mõtteid.

3. «Enesehoolitsus» on igaühe jaoks erinev

Enese eest hoolitsemine ei võrdu ainult näomaskide ja vahuvannidega. Mõnikord on enesehoolitsus ka lihtsalt õige toitumine või ravimite õigel ajal võtmine. Enesehoolitsus on oma probleemidega õigel ajal arsti poole pöördumine või viimaks ometi selle valutava tarkusehamba eemaldamine. Ära hoolitse enda eest vaid nendel viisidel, mida kõlbab Instagramis näidata. Tee asju, mis muudavad sinu tervist ja enesetunnet päriselt paremaks.

4. Muutused paremusele võtavad aega