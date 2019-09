3 trikki, kuidas kõike mitte isiklikult võtta

Sellistel õnnetutel päevadel piisab vaid juhuslikust kommentaarist või pisikesest märkusest, et sa tunneksid, nagu sind rünnatakse ja silmad valguvad pisaraid täis. Loomulikult ei jää see tundetulv vastaspoolele märkamata ja tavaliselt juhtub see, mis on tõeliselt ebaõiglane: sulle öeldakse, et sa elad vati sees ja oled mingi ärahellitatud Lumehelbeke, keda võib vaid siidikinnastega puudutada («Küll sina oled meil ikka tundlik!»).

Mitte igale naisele pole antud tugevat eneseteadlikkust ja see on täitsa okei. Küll aga tasub endale päriselt teadvustada ja omaks võtta, et see on sinu otsustada, kas sa võtad nõmedaid või «naljakaid» märkusi isiklikult — või oled neist lihtsalt üle.

Paljudel juhtudel saad sa neist isegi midagi kasulikku kõrva taha panna. Nii on sinu teha, kas sa õpid leidma midagi positiivset mitte ainult kiitusest, vaid ka laitusest, kirjutab Elle.

3 nõuannet, kuidas mitte isiklikult võtta

1. Säilita rahu

Kolleeg tegi sinu kulul nalja. See pole sugugi normis. Sellises olukorras aga ära jookse esimese asjana kiirelt ja vihaselt välja või kuku räuskama. Lase parem kõigepealt öeldul õhku jääda, hinga sügavalt sisse ja väga aaaeg-laselt välja. Sel hetkel annad sa oma vastaspoolele võimaluse taibata ja kahetseda vale sõnavalikut ning sinu ees vabandada.

2. Ole teadlik oma olukorrast

Tihti esinevad arusaamatused ja möödarääkimised just siis, kui mõlemal inimesel on sisemised konfliktid — ja need kajastuvad tööalases vaidluses, kui hakatakse valusasti teineteise varvastele astuma. Kas siin vaidleb parasjagu armupiinades eraisik või professionaalne juht, kellel on kindel siht silme ees? Kui tekivad arusaamatused ja möödarääkimised, siis tuleks muud mured diskussiooni ajaks kõrvaldada ja ära unustada.

3. Jõua sõnumituumani