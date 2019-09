Apteekri nipid, kuidas tugevdada koolilaste immuunsüsteemi

Igaüks saab oma tervise hoidmiseks palju ära teha ja apteekri sõnul tasub immuunsüsteemi turgutama hakata enne haiguste perioodi, sest siis on suurem tõenäosus, et viirused ei hakka külge või põetakse need kergemini läbi. «Kui külmetus või viirus on juba kohal, siis ei ole immuunsüsteemi tugevdavatest vahenditest enam suurt abi, sest organism on kõik oma ressursid suunanud võitlusse haigustekitajaga,» selgitab Saava.

Toimivaid immuunsüsteemi toetavad vahendid on apteekri sõnul mitmeid, mille seast igaüks saab teha sobiliku valiku. Abi pakuvad nii apteegis müüdavad spetsiaalsed toidulisandid kui ka klassikalised kodused immuunsüsteemi tugevdavad toiduained nagu küüslauk, ingver, sidrun ja mesi. «Küüslauku ja ingverit võiks tarvitada purustatult mee sisse segatuna. Ingverist on hea keeta ka teed või lisada ingveri tükikesi taimetee sisse. Teesse sobib hästi ka sidrun,» soovitab Saava.

Taimeteedest soovitab apteeker eelkõige kibuvitsa, nurmenuku ja saialille teed. «Kui on soovi juua teed koos meega, siis seda ei tohiks lisada päris kuuma tee sisse, kuna sellega väheneb mee aktiivne toime,» hoiatab apteeker. «Lisaks meele on mesilaste saadustest abi ka taruvaigust ja mesilaste õietolmu graanulitest ehk suirast. Viimane neist ei sobi aga allergikutele.»

Apteegis müüdavatest toidulisanditest soovitab Saava laste immunsüsteemi tugevdamiseks tarbida multivitamiine, C-vitamiini, greibiseemne, punase päevakübara, sipelgapuu või leedripuu ekstrakti ja tsingitablette. «Mitmetest toidulisanditest on ka spetsiaalselt lastele mõeldud versioone, mis on magusama maitse ja väiksema toimeaine mahuga. Siinjuures tuleks nõu pidada apteekriga, et leida vastavalt vanusele parim lahendus,» selgitab Saava.

Immuunsüsteemi tugevdamisel ei tohiks apteekri hinnangul alahinnata ka füüsilise aktiivsuse rolli – lapsed peaksid iga päev viibima õues ja kulutama vähem aega nutiseadmetele.

Nakkushaiguste vältimiseks tuleks lastele nii koolis kui ka kodus rõhutada sagedase kätepesu olulisust. «Kui viirusnakkusega haige inimene nuuskab või aevastab, saastuvad tema käed ja läbi nende pinnad, mida ta puudutab – käsipuud, ukselingid, telefonid. Sealt kanduvad viirused juba aga edasi tervetele inimestele,» selgitab Saava.