4 märki, et ta kahetseb lahkuminekut

Paratamatult tekib endiste suhete ja uute vahel mingeid äratundmishetki. Või siis vastupidi on uue suhte olukorrad sinu jaoks harjumatud. Kui aga võrdled oma uusi silmarõõme pidevalt endise kallimaga kartes, et ei armu enam kunagi, kahetsed tõenäoliselt lahkuminekut.

Inimesed ja suhted on erinevad. Osad suudavad jätkata sõpradena, kui teiste jaoks ei tule mingi suhtlus pärast lahkuminekut isegi kõne alla. Kui aga tuntakse pidevat vajadust eksiga suhelda ka siis, kui teine on öelnud, et soovib isiklikku ruumi, on see märk igatsusest ja kahetsusest, kirjutab EliteDaily.