Tumesinine trentškot pakub elegantset vaheldust beežile

Tumesinine pagunite ja vööga trentš on paljude disainerite suursoosik ning mõjub klassikalise beeži kõrval oluliselt sundimatuma ja sportlikumana.

Vähe sellest, et meie kliimas kulub üks korralik vihmamantel alati ära, mõjub sinine toon ka väga värskendavalt.

Eelkõige ühendab aga selle hooaja siniseid trentškote see, et nad on enamasti üsna avara lõikega. Seega kui oled ostes kahevahel, langeta valik suurema mudeli kasuks, soovitab Elle.