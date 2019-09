Oluline põhjus, miks tasub külmkapis toiduained ära pakendada

Meie köögis elutseb arvukalt mikroobe ja baktereid. Selleks et nad ei paneks meie toiduaineid riknema ega meid endid seeläbi tõvestaks, on abiks väiksed trikid ja nipid.

Lahtilõigatud köögivili on ideaalne pinnas 11 miljonile mikroobile, mis luuravad külmkapis. Just need mikroobid asuvadki meie kurkidele, paprikalõikudele ja tomatitele. Selle tulemusena riknevad need toiduained mõnevõrra kiiremini.