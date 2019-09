Kas armastust on võimalik leida seda mitte otsides?

Suhteekspert ja abielu- ning pereterapeut Anita Chlipala ütleb, et kui sa tahad leida kestvat armastust, võib selle «mitte otsimine» osutuda problemaatiliseks.

«Ma ei ütle, et niimoodi ei saa armastust leida, aga kas sa teed ka teiste asjadega nii? Kas sa lõpetad töö otsimise ja loodad, et uus töökoht leiab su ise? Muidugi mitte. Kui sa käid kohtamas eesmärgiga abielluda, annan ma inimestele nõu olla eesmärgipärane ja kohtingutele keskenduda, sest kaaslase valimine on üks kõige tähtsamaid otsuseid su elus,» selgitab Chlipala.

Kui armastava kaaslase leidmine on sinu jaoks oluline, aga sa ei ole valmis selle nimel riskima, on võimalus, et sa ei leiagi seda, mida otsid.

Suhteekspert Susan Winter nõustub, et armastuse mitte otsimine on kahe otsaga asi, aga selle kontseptsiooni idee peitub sügavamal: «Tõeline saladus on see, et me tõmbame armastust suurema tõenäosusega ligi siis, kui me ei ole hirmul, meeleheitel või vinguvad.»

Selles peitub ka põhjus, miks mõned inimesed leiavad oma elu armastuse just siis, kui nad on otsustanud kohtamisega lõpparve teha. «Just nendel hetkel oleme kõige rohkem meie ise, tunneme end oma nahas mugavalt ja tegeleme igapäevaste asjadega. Ei mingit poseerimist, valvelolekut, pinget ja mitte mingeid mänge. See on hetk, mil õige inimene ennast ilmutab, sest ta reageerib meie tõelisele olemusele ja ehe side saab loodud,» selgitab Winter.