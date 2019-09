«Pilvede all» täna: Kus suitsu, seal tuld?

Kui teaks ette, mis juhtuma hakkab, kas siis hoiaks võimalikest pahandustest eemale? Mõni alalhoidlikum inimene ehk tõesti, enamik võtab siiski elu poolt pakutud väljakutsed rõõmuga vastu, lootes olukorda kontrollida. Kuid on see üldse võimalik?

Nii ei oska Mari uneski ette näha, et süütu jalutuskäik koeraga lõpeb millegi täiesti ootamatuga. Jasperiga jalutamine ei kuulu tavapäraselt Mari argirutiini, kuid kuna lapsed on Haapsalus, satubki Mari, koer rihma otsas, kodu lähedale jalutama. Nii kohtab Jasper Bettyt ning Mari saab tuttavaks Rauliga. Esialgne veidi kohmetu tutvumine annab aimu, et siit saab alguse midagi ootamatut, kuid põnevat.

Samal ajal löövad mõnest katusest piltlikult öeldes leegid välja, sest Siiri on Kertu peale püha viha täis ning seda põhjusega. Suhe Urmasega on ohus, kuid Siiri on viimane, kes alla annab. Kuid ka siin ei jäta elu üllatamata ning täiesti ootamatult selgub, et Siiri eluarmastus võib olla hoopis keegi teine...