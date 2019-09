Veel pole hilja nädalavahetuseks plaane teha: sukeldu maagiasse, löö kaasa sügisseiklustes

26.-28. septembrini toimuva Teadlaste Öö festivali keskmes on enam kui 101 eksperimenti eri Eesti paikades. Lisaks klassikalistele keemia- ja füüsikakatsetele saab eksperimenteerida muudeski valdkondades, festivali kavast leiab muu hulgas psühholoogia, kirjanduse ja toidutehnoloogiaga seotud eksperimente. Näiteks festivali maaletooja, AHHAA teaduskeskus, eksperimenteerib seekord 26. septembril Tartu Keskkatlamaja korstna otsas hõljuva hiigelõhupalliga. Saab ehitada robotpaati ja teaduslikult seeni korjata, samuti näha teaduskatseid Tartu ja Tallinna vahel sõitvates rongides.

Värskelt avatud Kai kunstikeskuses on 27.-29. septembrini avatud kunstimess Foto Tallinn, kus on väljas teoseid 35 Eesti ja välismaiselt kunstnikult. Enamik kunstnikke ja galeriste on messipäevadel kohapeal olemas, toimuvad esitlused, performance'id, vestlusringid ja tuurid.