Sel päeval on orgasmi tõenäosus kõige suurem

Kas igas kuus on mõni selline päev, kui naiste orgasmi tõenäosus on suurem kui teistel päevadel? Teadus väidab, et see nii on.

Uuringu kohaselt, mis avaldati väljaandes The Journal of Sexual Medicine, on selleks päevaks munairde- ehk ovulatsioonipäev, mil võimalused orgasmi saada on kõige paremad.

Üks põhjuseid on muuhulgas, et kliitor tursub sel ajal umbes 15 kuni 20 protsenti, selles on enam verd ja me reageerime sel ajal tundlikumalt stimulatsioonile. Keskeltläbi toimub ovulatsioon naise menstruaaltsükli 14. päeval.