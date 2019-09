10 tegevust, mida teismelisega teha, kui närvid hakkavad katkema

See ei tähenda, et olulised asjad rääkimata jääks, kirjutab Woman's Day. Lihtsalt leppige kokku, et ei räägi sisseastumiskatsetest (või muust olulisest teemast) teatud ajani, näiteks homse hommikuni.

Probleemid on olemas ka homme, kuid kui teievahelised suhted on pingelised, tasub välja minnes haarata kaasa teised lapsed, et kõigil oleks mugavam olla ja päeva nautida.

Kui tajud, et su teismelisel on probleem, siis tegele sellega koheselt. See nõuab küll oluliselt rohkem pealehakkamist, aega ja energiat, kuid on seda väärt. Ütle, et sa näed, et tal on raske ja et armastad teda. Räägi talle, kuidas mäletad, millist peavalu sa ise vahel oma vanematele tekitasid. Ütle, et vaikimine ei ole aktsepteeritav. Öelge välja rasked tõed, kus probleemid peituvad.