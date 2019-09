Tõeline maagia toimub aga inimese meelte ja isikliku keha tasandil. Tõeline maagia toimub rännakul ja selle järgselt. Tõeline maagia on meie kujutlustes ja meie visioonides ning maagia leiab aset siis, kui meie kujutluspildid on koherentsed meie tunnetega.

Inimene ei loo maagiat, sest inimene ise on maagia. Mida inimene aga loob, on piirangud ja tavaliselt ongi nii, et piiranguid luuakse selleks, et ühe unistused ei täituks. Kõlab väga kentsakalt, eks ole. Miks peaks keegi looma endale piirangud, et tema unistused täide ei saaks minna?