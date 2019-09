Kuus karmi elutõde, mis teevad sinust võimeka inimese

1. Mitte keegi ei ole liiga hõivatud, et sulle vastata.

See kutt ei ole tegelikult sulle vastamiseks liialt hõivatud. Kui keegi sulle ei vasta, siis on ta selle valiku teadlikult teinud. Mida varem sa inimeste jaoks vabanduste leiutamise lõpetad, seda kiiremini saad edasi liikuda ja leida inimesed, kelle jaoks oled prioriteet.

2. Kõik toimetavad eelkõige enda huvisid silmas pidades.

Ükskõik, kui siiras, heasüdamlik ja hooliv keegi ka poleks, teevad nad valikud alati enda seisukohast lähtudes. Isegi kõige tähelepanelikum kaaslane ei pruugi aru saada, et sinu jaoks on kõike korraga liiga palju, kui sa seda ei ütle, ja isegi kõige parem ülemus ei pruugi aru saada, et oled tööga üle koormatud, kui sa sellest märku ei anna.

Paraku võtavad inimesed sinult nii palju, kui oled valmis neile andma. Piirid on sinu enda teha. Ära karda öelda «ei», kui sisimas tunned, et see on õige vastus.

3. Sa ei suuda kunagi kõigile meele järele olla.

Tõde on see, et ükskõik kui suurepärane inimene sa ka poleks, kõigile sa ikkagi ei meeldi. Alati on keegi, kes leiab, et sa ei ole ühes või teises asjas piisavalt hea või huvitav. Sind kritiseeritakse niikuinii, nii et pole mingit põhjust, miks sa ei peaks tegelema asjadega, mida armastad.

4. Maailm ei võlgne sulle absoluutselt mitte midagi.

Sa võid küll olla kõige lahedam, targem, lahkem ja huvitavam inimene maailmas, aga kui sa ise tööd ei tee, siis need omadused ei tähenda midagi. Tõeliselt võimsad inimesed teavad, et sul on kaks valikut: sa võid veeta terve oma elu tundes endale kaasa, et saad vähem kui väärt oled, või otsustad oma unistuste nimel võidelda ja oma eesmärgid saavutada.

5. Sind defineerivad su teod, mitte mõtted.

Sa võid küll olla teoorias tugev, aga senikaua kuni sa oma ideid praktikasse ei rakenda, ei muutu midagi. Head kavatsused ja unistused on imeliste asjade eelduseks, aga ei tähenda ilma tegudeta midagi.

6. Mitte keegi ei tule sind su enda elust päästma.