Marjavärvilised huuled on uued «vanad tegijad»

Kes seda aega aga enam või veel ei mäleta, sellel on õige hetk suunata pilk moelavadele, saamaks aimu, kui elegantsed võivad olla marjavärvilised huuled alates kirsipunastest kuni ploomitoonideni välja.

Max Mara 2020. aasta kevad-suvise hooaja ekstravagantse look'i autoriks on ilumaailma üks tipptegijaid viimased kolmekümmend aastat, meigikunstnik Tom Pecheux. Nii nagu jõudis tema abiga valge silmalainer tagasi meie laugudele, nii on nüüd päevakorras tumedad huuled, sest kes see ikka suveni maldab oodata.