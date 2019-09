3 märki, et sa oled tema jaoks vaid lohutussuhe

Elutreener Pricilla Martinezi sõnul on oluline teada, kui kaua on partneri eelmisest suhtest aega mööda läinud. «Kui eelmisest suhtest on möödas vähem kui aasta, siis ei pruugi ta olla veel oma tunnetes selgusele jõudnud,» ütleb Martinez.

Kui tutvumise perioodil selgub, et sinu silmarõõm on värskelt lahku läinud, siis tasub arvestada võimalusega, et ta ei ole tegelikult veel uueks tõsiseks suhteks valmis ja soovib vaid lohutussuhet. Kuidas sellest aga aru saada?

3 märki, mis viitavad sellele, et sa oled tema jaoks vaid lohutussuhe:

1. Ta ei soovi rääkida teie ühisest tulevikust

Kui sinu uus partner ei tee kunagi juttu teie ühisest tulevikust, siis ole valvas. Suhteeksperdi Martha Tara Lee sõnul on see üheks märgiks, et tal ei ole sinuga tõsiseid plaane ning tema jaoks on tegemist paljalt lahkumineku järgse lohutussuhtega. Ohumärk on ka see, kui ta ei soovi kohtinguid kunagi pikemalt ette planeerida või ta hoiab distantsi, kuniks tal endal tekib soov sinuga jälle aega veeta (tõenäoliselt lühikese etteteatamise ajaga).

2. Ta pidutseb üleliia

Kui sulle tundub, et sinu uus silmarõõm pidutseb rohkem, kui tavaliselt lahkumineku järel tavaks on, siis võib see olla järjekordne ohumärk. Kutt väitis Tinderis, et tema näol on tegemist introverdiga, aga ise läks teisipäeval klubisse? Sellisel juhul on väga võimalik, et ta otsib vaid lohutussuhet. «Taoline väljas käimine võib olla tingitud sellest, et ta tahab tasa teha selle aja, mil ta tundis, et partner hoiab teda justkui lõksus või puuris,» selgitas Lee.

3. Ta ei lõpeta oma eksist rääkimist

Veel üks märk sellest, et sinu partner otsib vaid lohutussuhet ja tal on hoopistükkis oma eksi vastu veel tunded, on see, et ta hoiab kõvasti kinni kõigest, mis talle teda meenutab. Näiteks säilitab ta eksist maha jäänud asju või kuulab pidevalt tema lemmiklaule.