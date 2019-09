Need armastatud kokteilid teevad su nahale karuteene

«Alkohol on toksiin, millel ei ole toiteväärtust. Üks suurimaid probleeme on dehüdratsioon. Alkohol viib kehast vee välja, põhjustades tuhmi jumet ja kiirendades vananemisprotsessi. Samuti vähendab alkohol A-vitamiini taset kehas, mis mõjub pärssivalt kollageeni tootmisele ja põhjustab joonekeste teket. Alkohol mõjutab ka vererõhku ja tekitab nahal punetust,» ütleb tervisespetsialist Tammy Richards.

Mojito peamine probleem peitub tema suures suhkrusisalduses. Ühes mojitos on keskmiselt 2 supilusikatäit suhkrut ja kui me ei piirdu õhtu jooksul ühe kokteiliga, vaid haarame mitme mojito järele, tarbime tohutult palju suhkrut. Suhkur põhjustab pundumist ja võib vereringesse imendudes tekitada nahal põletikke ja punetust.

Margarita on kange kokteil, mis lisaks suurele suhkrukogusele sisaldab ka väga palju soola. Kõik toidud ja joogid, millel on suur soolasisaldus panevad keha vett kinni hoidma, mis põhjustab turset näo piirkonnas ja eriti silmade ümbruses.

Pole kuigi suur üllatus, et kokteil, mis sisaldab nii kofeiini kui alkoholi, ei mõju meie nahale hästi. Kuna kofeiin on espresso martini peamine koostisosa, on ka kofeiini kogus kokteilis suur. Kofeiin tõstab keha stressitaset, mis omakorda suurendab insuliini tootmist. Kõrge insuliinitase soodustab aknet ja põletikku. Lisaks kiirendab kofeiin vananemisprotsessi, muutes naha kuivaks ja tuhmiks.

Long Island Ice Tea on küll hea maitsega kokteil, aga kingib sulle suure tõenäosusega järgmisel päeval ka suure peavalu. Kokteilis on neli erinevat alkoholi: viin, tekiila, rumm ja gin, millele on lisatud suhkrust pakatav Coca-Cola. Selline kombinatsioon teeb kokteilist äärmiselt suhkru- ja kalorirohke joogi. Probleem peitub ka selles, et enamasti serveeritakse antud kokteili keskmisest suuremas kokteiliklaasis, kirjutab Hello.