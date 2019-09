Tähelepanu: selfisõltuvus võib su suhte rikkuda

Nimelt siis, kui päevas kulub oma mitusada selfit, et saada kätte päeva parim, olgem täpsed — ideaalne — pilt iseendast, mis jõuaks kas Instagrami või mujale sotsiaalmeedia võrgustikku. Vallaliste puhul võib seda käitumismustrit pidada üksnes kummaliseks, kuid suhtes olevatele inimestele võib see päris palju kahju teha.

Võimalik selgitus sellisele asjaolude kokkulangevusele on teadlaste sõnul see, et partner võib olla armukade positiivsele tagasisidele, mida teine pool saab internetist.

Lisaks oletatakse, et enesessearmumine, mis viib obsessiivse selfi-käitumiseni, on nii tugevasti väljakujunenud, et teise inimese jaoks jääb veel vaid vaevu aega ning partner tunneb end hüljatuna, tähelepandamatuna ning armastusest ilma jäetuna. Pealegi kulub sadade selfide tegemisele iga päev tublisti aega, nii et partneri jaoks ei jää enam suurt midagi üle.