Kate Middleton valmistub kuninganna rolli jaoks

Kuninglikule perekonnale lähedal seisev allikas ütles, et Kate'ist on saanud lastega suhtlemise ekspert ja tänu oma teadmistele on ta muutunud ka palju enesekindlamaks. «Ta on leidnud töö, mille osas ta on tõeliselt kirglik. Ta veetis oma kuningliku teekonna alguses palju aega õppides sotsiaalsete probleemide ja väljakutsete kohta, nagu sõltuvus, kodutus ja vaimse tervise probleemid,» rääkis allikas. Hertosginnale sai selgeks, et paljude probleemide algus tuleb lapsepõlvest, nii et ta teab, et lastega õiges vanuses tegeledes on võimalik selliseid asju ennetada.