Moeblogija Kristjaana Mere: need on 6 kuumimat jalatsitrendi algavaks sügistalveks

Klassikalistest mustadest poolsaabastest pilkupüüdvate ussimustriteni ning ülimalt naiselikest kontsadest massiivsete tanksaabasteni, on mood võtnud sellel sügisel arvesse kõik stiilid ja isikupärad, et ikka iga naine tunneks end oma kingades hästi ja enesekindlalt.

Moeentusiast ja saatejuht Kristjaana Mere tegi koostöös kingapoega Deichmann ülevaate hetke kuumimatest suundadest jalatsimoes.

1. Kauboi- ja mootorratturi saapad

Nähes preeriatüdruku kleite, kaabusid ja kauboisaapaid pea igal vaateaknal, on ilmne, et vesternimõjutused on sel sügisel moemaailmas tugevamad kui kunagi varem. Kelle jaoks ratsanikustiil on aga võõras, siis pole muret – üks selle sügise moekamaid jalavarje on mustad poolsaapad, mida on lihtne oma riietusega sobitada ning mis tõenäoliselt on paljudel juba ka olemas. Kuid sel aastal on mustad saapad leidnud uue vormi mootorratturi stiilis pannaldega ning krokodillinaha efektiga pealispinna näol. Oma olemuselt äärmiselt mitmekülgsed, sobides nii pükste kui seeliku, nii pidulikuma kui ka igapäevasema riietusega.

2. Ussimustriga saapad

Ussimustrilised saapad olid väga populaarsed juba eelmisel sügisel ning ka sel aastal pole nad kuskile kadunud. Vastupidi, ussimuster igas erinevas värvis ja erineval kujul on endiselt üks stiilsemaid mustreid, mida oma sügisgarderoobi lisada. Kõige trendikamad värvid on punane ja roheline, kuid klassikaline pruun ja must on samuti head valikud. Kui aga ussidest sai eelmise sügisega juba küllalt, siis tasub valida mõne muu loomamustriga saapad, mida on samuti väga paljudel sügistalvistel moelavadel näha.

3. Tanksaapad

Tanksaapad on ametlikult tagasi ja väga jõuliselt moes. Mida massiivsemad ja võimsamad on jalas olevad punkarisaapad, seda uhkem. Küll aga tuleb siin suuresti mängu see, millega neid robustseid saapaid kanda ning kuidas neid oma garderoobi ja stiiliga sobitada. Vaieldamatult trendikaim viis tanksaabaste kandmiseks sel sügistalvel on teha seda koos ülimalt naiselike kleitidega. Värskendava kontrasti jõulisuse ja naiselikkuse vahel loovad pits, lillemustrid, volangid ja kõik see, mida muidu sobitaksid kingadega. Kindla peale on tegemist trendiga julgematele.

4. Nööridega «Oxford» kingad

Nöörid on tagasi. Ja seda nii mehelikel «Oxford» stiilis kingadel kui ka väga naiselikel Mary Poppinsist tuttavatel saabastel. Kel kõrgete saabaste paelte sidumiseks aega ja kannatust ei jagu, siis 90ndatel populaarsed olnud massiivsed Oxfordid on ideaalne jalanõupaar, millega sügisele vastu minna. Need on äärmiselt mugavad ja praktilised tänu oma massiivsele tallale.

5. «Mary Jane» kingad

Mary Jane ehk ümmarguse nina ja ühe pandlaga kontsakingad, mida kujutaksid ette Inglise koolitüdrukuid või oma vanaema kandmas, on sel hooajal ülimalt stiilsed ja samas ootamatud. Need armsad jalanõud on hea vaheldus klassikalistele madalatele jalatsitele või kontsakingadele ning lisavad vürtsi lihtsatele riidekomplektidele. Sel sügisel on Mary Jane’id veel eriti moekad värviliste, metalsete või sätendavatena. Värvi poolest on kõige domineerivamad jalanõud 2019. aasta sügistalvistel moelavadel justnimelt punased, mis on pilkupüüdvad ja efektsed ning annavad võimaluse ülejäänud riietuses tagasihoidlikumaks jääda. Ideaalne kombinatsioon koos Mary Jane’idega.

6. «Koledad» tossud