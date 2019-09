Tõmba õhtuti jalad krõnksu!

Mõned liigutused ja harjutused aitavad meil kergemini magama jääda. Aga mis parata, ka lihtne jooga ei tule sugugi mitte igal õhtul meelde. Kui sul on samamoodi, siis on siin üks eriti lihtne harjutus. See ei ole ei väsitav ega vaja lisavarustust. Lisaks sobib see nii algajatele kui edasijõudnutele ning aitab kergemini uinuda ning rahulikumalt magada, kirjutab Freundin.

See harjutus on ideaalne siis, kui sa juba oled voodis. Ole selili (ilma padjata), tõmba jalad krõnksu ja vii põlved rinnale võimalikult lähedale. Pane käed ümber sääreluude — nii kõvasti, kuni põlved puudutavad rinda. See ei lõdvesta ainult puusi, vaid ka selga. Jää sellesse asendisse ja hinga mitu korda sisse ja välja. Keskendu hingamisele. See harjutus aitab vähendada stressi ja soodustab lõdvestumist. Mõnus öö on tulekul.