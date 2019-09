Miks su kohtingukaaslane kaotab huvi su vastu?

Ta saite pidevalt kokku ja sul oli juba tunne, et te olete teineteise jaoks loodud, kui ühtäkki on su uus silmarõõm huvi kaotanud ega anna endast kuidagi märku. Väljaande Psychology Today sõnul võivad põhjusteks olla järgmised kolm asja.

Sul on liiga vähe enesteadlikkust

Juhul kui sa kuulud nende inimeste hulka, kellel kipub pigem vähem eneseteadlikkust olema, siis võib just sel põhjusel olla su kohtingukaaslane täiesti ootamatult huvi su vastu kaotanud. Sageli oleme esimestel kohtingutel ise nii suures eufoorias, et meie vastaspool ei oska tähelegi panna meie puudulikku enesekindlust. Ajaga hakkab see fassaad aga pudenema ja meie tõeline mina ilmub välja. Eneseteadlikkuse vahetumine ebakindluse vastu ajab meie teise poole segadusse ja ta otsustab tagasi tõmbuda.

Sa püüad liiga innukalt

Sa tahad iga hinna eest uut partnerit? Pane tähele, milliseid signaale sa selle krampliku otsimisega saadad. Kes liiga palju üritab ja liigselt suhet forsseerib, peletab oma kohtingukaaslase pigem eemale. Lahendus: lõdvestu! Kui ta on see õige, siis areneb see suhe täiesti loomulikult — ja ilma igasuguse surveta. Ja kui ta ei ole see õige, siis on veel vähem põhjust ennast millekski sundida.

Sa tahad liiga palju ja liiga kiiresti