See asi teeb sind õnnelikumaks

Maailmas on nii palju õnneretsepte, et ülevaadet säilitada on päris raske. Aga mis teeb tõeliselt õnnelikuks? Psühholoogid selgitasid selle välja. Põneval kombel ei ole see pidevalt uute asjade katsetamine, vaid pidevalt ühe ja sama tegemine. Jah, tõepoolest: rituaalid teevad su õnnelikuks — ja lausa iga päev!

Kas sul on oma kindlad harjumused? Tass kohvi hommikul, jooksmaskäimine pärast tööd või igal õhtul samal ajal raamatu lugemine. Rõõmusta, sest just see teeb su rahulolevamaks. Ja põhjus ongi selles, et sa teed seda iga päev, ütleb psühholoog Eric Barker. Su keha rõõmustab rituaali üle nii väga, et ta teeb enne seda asju palju teadlikumalt. Kui sa loed näiteks raamatut, siis sa teed enne oma olemise diivanil mugavamaks või kui sa valad piima kohvi peale enne nautima hakkamist, siis sa teed seda palju teadlikumalt.