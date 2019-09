Oled jäänud truuks naturaalsetele värvidele või prantsuse maniküürile, sest erksad värvid lausa karjuvad tähelepanu järele? Tegelikult ei pea see nii olema. Küüntele saab värvi lisada ka nii, et üldmulje on endiselt õrn ja naiselik. Selle tõestuseks otsisime välja 20 maniküüri, kus on kasutatud sinist värvi. Vaata ja ammuta inspiratsiooni!