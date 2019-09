Mis on Eriline Aeg ning 8 nõuannet, kuidas seda oma lapsega veeta

Mõned minutid või pool tunnikest päevas oma lapsele pühenduda ei tundu ju kuigi palju. Kuid mõeldes järele, kui palju aega vanemad tegelikult oma lastega üks ühele ilma igasuguste segajate veedavad, siis ei pruugigi seda väga palju tulla. Üks toimiv viis oma lapsega vahetult aega veeta on etteplaneeritud Eriline Aeg.

Abiks käitumis- ja meeleoluprobleemide korral

Eriline Aeg (või Meie Aeg, Sinu Ja Minu Aeg – kuidas iganes teie perele meeldib öelda) tähendab oma lapsega intensiivselt üks ühele veedetud aega. See süvendab lapse ja vanema vahelist kontakti või taastab katkenud kontakti, tekitab lapsele tunde, et teda kuulatakse, nähakse ja mõistetakse, et ta on oluline. Füsioloogiliselt tõstab see kontaktihormooni (oksütotsiini) taset organismis, mis omakorda soodustab lapse aju kõikide funktsioonide arengut. Erilise Aja planeerimist võib soovitada ükskõik mis laadi käitumis- ja meeleoluprobleemide korral.

Muust lapsega koos veedetud ajast erineb Eriline Aeg mitmes mõttes. Kui sageli tähendab lapsega koos veedetud aeg vanematele seda, et oma tähelepanu jagatakse mitme lapse vahel, siis Eriline Aeg pühendatakse ainult ühele lapsele korraga. Erilisel Ajal paneb vanem kinni kõik telefonid, televiisorid ja arvutid, ei piilu neid isegi silmanurgast, ei kuula isegi ühe kõrvaga raadiot. Ning mis ehk kõige tähtsam, Erilisel Ajal ei juhenda vanem last, ei õpeta ega paranda – ei kohenda isegi lapse ehitatud tornikest, kui see viltu on.

Eriline Aeg toimub eelnevalt kokkulepitud reeglite järgi. Näiteks igal õhtul kümme minutit. Kui Eriline Aeg toimub regulaarselt, siis võimaldab see lapsel iga korraga üha enam lõdvestuda ja usaldada. Järjekindlus on seetõttu isegi olulisem kui sagedus.

Pole vahet, mida Erilisel Ajal tehakse – oluline on, et tegevuse saaks valida laps ning et ta ootaks neid momente.

Nõuanded Erilise Aja korraldamiseks

1. Räägi lapsele, et see on see aeg, millal tema saab otsustada, mida tahaks sinuga koos teha. Enamuse päevast peavad lapsed tegema, mida neile öeldakse. Rollivahetus toob lapsele pingelanguse, annab võimaluse avaneda ja jagada sinuga asju, milleks tal muidu on raske sobivat hetke leida.

2. Sina otsustad millal ja kui pikk Eriline Aeg saab olema. Näiteks «Pärast õhtusööki on meil 20 minutit Erilist Aega» või «Enne lasteaeda minekut olen 15 minutit täiesti sinu päralt».

3. Anna lapsele varakult teada, millal Eriline Aeg tuleb, näiteks «pärast õhtusööki« või «laupäeval». See annab lapsele võimaluse välja mõelda, kuidas seda aega sisustada ja sinu tähelepanu kasutada.