Seda kinnitab Clue korraldatud uuring, mis paljastas, et naiste jaoks on kõige tähtsam omadus partnerite juures lahkus. Samuti selgus, et enamik heteroseksuaalsest naistest tahaksid endale meest, kelle riist on pigem keskmise suurusega kui et massiivne. Miks see nii on?