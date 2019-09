Hea teada: 6 küsimust, mida tätoveerijad kuulda ei taha

1. «Kui väikselt selle teha saab?»

Väikesed tätoveeringud on küll ilusad, aga on piir, millest väiksemalt kehakaunistust enam teha ei saa. Tätoveerija Mehai Bakaty ütleb, et inimesed ei saa aru, et piirangud tulenevad sellest, et keha on orgaaniline ja muutub. «Kui jooned on liialt üksteise lähedal, võivad nad aja jooksul kokku sulanduda ja disain muutub arusaamatuks, see on eriti suur probleem teksti tätoveerimise puhul,» selgitab Bakaty. Nii et kui kunstnik soovitab suuremat tätoveeringut, on see sinu enda huvides.

2. «Kas hinnas on võimalik alla lasta?»

Hinna osas tingimine on väga ebaviisakas. Pea meeles, et head tätoveerijad ei ole odavad ja odavad tätoveerijad ei ole enamasti head. Nõuab palju aega, pingutust ja tööd, et saada osavaks tätoveerijaks, nii et ole hindade suhtes lugupidav.

3. «Kas see on valus?»

See on ilmselt üks kõige levinumaid küsimusi, mille vastuseks on «jah». «Muidugi see teeb haiget, aga see pole nii hull. Ja kui see läbi saab, kannad oma tätoveeringut terve ülejäänud elu kui uhkuse märki,» sõnab Bakaty.

4. «Millise pildi ma peaksin tegema?»

Ei ole harv juhus, kui inimene tahab tätoveeringut, aga ei ole päris kindel, mida. Küll aga ei saa tätoveerija sinu eest seda otsust langetada. Otsi internetist pilte, vaata tätoveerijate tehtud töid ja vali välja element või tekst, mida ihkad, et siis lõplik disain koos kunstnikuga paika panna.

5. «Kas ma võin tätoveerimise ajal purjus olla?»

Kuigi alkohol võib tunduda kui leevendus, mis aitab tätoveerimise valuga silmitsi seista, ei tätoveeri ükski korralik kunstnik alkoholijoobes klienti. Lisaks muudab alkohol vere vedelamaks, mis ei tee tätoveerimist kergemaks, kirjutab Romper.

6. «Kas ma saaksin tätoveeringu kohe praegu?»