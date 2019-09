Video: kirurgiliselt kolmekordistatud huultega naine tahab minna veelgi kaugemale

22-aastane Andrea Emilova Ivanova on lasknud huultesse hüaluroonhapet süstida. 22-aastane Sofiast pärit naine ütleb, et on tänu uuele välimusele endaga rohkem rahul ning on täitnud oma lapsepõlveunistuse näha välja selline, nagu ta oma ettekujutustes on.

Andrea õpib Sofia ülikoolis saksa filoloogiat ning on käinud kümnetes ilukliinikutes. Üks protseduur maksab umbes 150 eurot, kuid ta ütleb, et kaotas ammu järje kulutatud raha üle.

Andrea on populaarne Instagramis, kuid see tähendab ka, et ta saab palju negatiivseid kommentaare, kirjutab Metro.

«Mulle meeldivad mu huuled nüüd rohkem kui kunagi varem,» ütles Andrea. «Ma tunnen end hästi ja õnnelikuna, sest minu jaoks on lopsakad huuled ilusamad ja pealegi on see Bulgaarias praegu moes.»

Naine tunnistab, et mõnele inimesele ta meeldib, mõnele mitte, kuid see talle ei loe – tema jaoks on tähtis vaid iseenda arvamus. «Iga inimese huuled on erinevad ning iga inimene talub ka suurendamist erinevalt, ja teab, kui palju millimeetreid saab huuli suurendada. Ma ei saa öelda, kui suur on liiga suur, sest iga inimene mõistab «suurt», «suuremat» ja «liiga suurt» eri moodi. Ma olen avatud meelega ja usun, et inimesed peaks ise otsustama, mis on liiga täidlane. Minu jaoks pole piire.»