Igas suhtes samad probleemid? Põhjus on teada

«On üpris tavaline, et kui suhe saab lõpu, siis süüdistatakse selles eksi iseloomu ja otsustatakse, et järgmine kord valitakse teistsugust tüüpi inimene. Meie läbiviidud uuringu tulemustele põhinedes võib aga öelda, et enamasti otsitakse ka uuel ringil eelmisega sarnast isiksust,» ütles uuringu eestvedaja Yoobin Park.

Park ja uuringu kaasautor Geoff MacDonald kogusid aastate jooksul 332 inimese kohta andmeid, et nende endiseid ja praeguseid partnereid omavahel võrrelda.

Uuringus osalejad koos oma praeguste ja endiste partneritega pidid hindama oma isiksust, muuhulgas näiteks empaatiavõimet, kohusetundlikkust, suhtlusoskust, neurootilisust ja avatust uutele kogemustele.

Neil tuli 5-punkti skaalal hinnata, mil määral näiteks järgnevad väited nende kohta paika peavad (või ei pea): «Olen tavaliselt tagasihoidlik ja reserveeritud», «Mulle pakuvad huvi paljud erinevad asjad», «Teen plaane ja viin need ka ellu».

Teadlased analüüsisid saadud vastuseid ja avastasid, et uuringus osalejate praegused partnerid kirjeldasid end väga sarnaselt nende eelmistele partneritele. «See, millise järjepidevusega kaaslaseid valitakse, viitab sellele, et inimestel võib tõepoolest olla oma kindel «tüüp,»» ütles MacDonald.

«Igas suhtes kujunevad inimestel strateegiad, kuidas partneri iseloomuga kõige paremini toime tulla,» selgitas Park. «Seega, kui uue partneri isiksus sarnaneb teie eelmise partneri omaga, siis võivad eelnevalt omandatud oskused olla abiks, et uus suhe saaks alata tugevalt pinnalt,» lisas ta. Tugev algus ei tähenda teadlase sõnul aga seda, et hiljem need tuttavad probleemid taaskord esile ei kerkiks.