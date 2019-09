Katrin Aasmaa: olen olnud see sõbranna, kes annab nõu, mida selga sättida

Juba lapsena vahetasin päevas kolm korda riideid ja sättisin endale komplekte kokku - ju see pisik siis jäigi minuga. Läbi aastate olen olnud see sõbranna, kes annab nõu, et kuidas ja mida selga sättida. Ega mulle ei torganudki pähe, et vot nüüd hakkan stilistiks. Kuna mulle väga meeldib hilpudega möllata ja elu andis õigel hetkel võimaluse, siis see nagu ei tundugi tööna ja see vist ongi suurim õnn elus. Ma mainin üpris tihti lauset, et kui keegi oleks 10-aastasele Katale öelnud, et poodides tuulamisest saab tema töö, siis ma oleks vist õnnest püksi teinud.