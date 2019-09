Neli asja, mille pead hea elu nimel iseseisvalt ära õppima

Sa pead õppima olema tugev. Tihti arvatakse, et tugevatel inimestel on kõik kogu aeg kontrolli all - nad ei kuku kunagi ja neil õnnestuvad kõik ettevõtmised. Tegelikult kukuvad tugevad inimesed palju ja neil ka ebaõnnestuvad paljud asjad, aga nad lähevad sellegipoolest edasi. Tugevus tuleb proovimisest ja mitte alla andmisest, see tuleb oma hirmudele vastu seismisest ja õppimisest. Pea meeles, et inimesed ei ole ühtmoodi tugevad, sest neil on erinevad kogemused, kirjutab ThoughtCatalog.

Sa pead õppima olema õnnelik. Õnne ei saa välja teenida ega osta, õnn on meeleseisund. Vahel mõeldakse, et kui saadakse järgmine töö, kolitakse uude koju või minnakse uude suhtesse, tuleb ka õnn, aga tegelikult see niimoodi ei tööta. Õnn on valik, mille sa saad ise teha, ka kõige raskemal ajal.

Sa pead õppima andestama. Andestamine on üks kõige raskemaid õppetunde elus, sest haiget saamine on loomulik osa inimeseks olemise kogemusest. Kõige raskem on andestada meie kõige lähedasematele inimestele, keda me kõige rohkem armastame, sest neil on kõige rohkem võimu meile haiget teha. Andestamine muudab su vabaks.