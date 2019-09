Geniaalne trikk: nii saab valged sokid jälle valgeks

Tõsiasi on see, et valged sokid on täpselt nii kaua säravvalged, kui sa need esimest korda jalga tõmbad. Juba aga annavad kingad veidike värvi või koguneb põrandalt üht-teist mustust külge, kui käid sokkis ringi. Pesumasinaga ei saa neid samuti täiesti valgeks. Meeleheites viskad nad lõpuks ära ja ostad uued. Enne kui seda teed, proovi siiski ära järgmine trikk, mis levib netis kulutulena.