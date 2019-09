Pereterapeut soovitab: 9 nõuannet, kuidas lapsele piire seada

1. Piiride seadmisega väljenda, mis sind häirib, see tähendab, kus on sinu piir, mitte lapse.

Öeldes «ära jonni» või «mine oma tuppa ja tule tagasi, kui jälle hea laps oled», väljendad lapse halvustamist ja kamandamist. Käsu ja alanduse vormis piiri seadmine lapsele soosib protesti ja ilmselt jätkuvaid jonnihooge. Häirivas olukorras annad teada oma piirist: «ma tahan vaikust, kui telefoniga räägin» või «ma olen praegu väsinud ja tahan puhata».

Lapsele ei pruugi küll meeldida, et ta kohe oma tahtmist ei saa, kuid ta tuleb sellega, et vanem on väljendanud oma vajadust, paremini toime kui halva enesetundega pärast halvustamist ja kamandamist.

2. Austa lapse piire, siis tunneb ta end väärtustatuna ja turvaliselt.

Ka lapsel on oma piirid, millest ta märku annab ning mida ta oskab juba beebieast teha, näiteks pöörates pea ära, kui ta enam süüa ei taha või viies pilgu mujale, kui kontakti ei soovi. Samuti oskab iga väikelaps märku anda oma vajadustest, kui ta on väsinud või hirmul ja otsida lähedust, kontakti, kinnitusi, et temast on aru saadud.

Kui lapse katsed väljendada oma piire ja vajadusi ei jõua vanemani ja see kordub päevast päeva, õpib ta peagi oma vajadusi eirama ja ka iseennast tühistama. Seejärel on tema valikud kas ennast pidevalt tõestada, vahendeid valimata, või oma vajadusi alla surudes kuuletuda. Kui laps kogeb, et tema piire austatakse ja vajadusi märgatakse, siis tunneb ta end turvaliselt ja õpib olema empaatiline teiste vajaduste suhtes.

3. Sea piire viisil, mis on lubatud ka lapsele.

Kui pead õigeks, et lapsele ei ole lubatud agressiivne käitumine, tuleb ka sul endal seda vältida. Kui lapse korrale kutsumiseks kasutada halvustamist («sa jonnid nagu tita») või kauplemist («kui sinu suhtumine õppimisse ei muutu, siis taskuraha ei saa») või ebamäärast pahandamist («kes sinu eest koristama peaks?») siis õpib temagi oma tahtmiste saamiseks teistele halvasti ütlemist, tingimuste esitamist («mis ma siis saan, kui tunnistusel kolmesid pole?») ega pruugi ülepea mõista, mida temalt oodatakse ega tunda vastutust oma tegemiste eest.

Kui soovid hoida lapsega suheldes austust ja hoolivust, lahendada probleeme nii, et säiliks huvi kokkulepetest kinni pidada, kasuta enda eest seismiseks, häirituse ja ootuste väljendamiseks mina-keelt ja lapse piiride ja vajaduste mõistmiseks aktiivset kuulamist.

4. Väldi näägutamist ja ole konkreetne.