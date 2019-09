Me kõik tahaksime, et rahaõnn meid kunagi maha ei jätaks. Võib-olla on kasulik meelde tuletada vanarahvauskumusi, kuigi kui suur tõepõhi neil all on, on juba igaühe enda otsustada. Igal juhul tasub aga rahaga mõistlikult ringi käia ja seda igal kellaajal.