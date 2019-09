«Naistejutud». Meie mees Aasias Margus Kalam: Aasia naiste jaoks on valge mees kõndiv rahakott

Margus on Aasia vahet sõitnud ja seal pikemalt elanud juba mitmeid aastaid. Jutu käigus jõuame järeldusele, et ta elas seal läbi tõenäoliselt ka oma keskeakriisi ning avastas, et kuigi Aasia naine võib olla piltilus, siis tema jaoks jääb valge mees alati siiski pigem rahakotiks.

Margus avaldab meile suhete eripära, millega tuleb Aasia naistega (aga ka meestega) suheldes arvestada. Näiteks tuleb välja, et Aasias tuleb arvestada, et armastus on otsus - nüüd otsustame, et armastus algab ja tavaliselt ei anta eriti aega selle üle ka mõelda. Teise eripärana tahavad Aasia naised väga teenindada - vaat et toidavad sind sõrmedegagi!