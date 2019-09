Kuidas teksasid õigesti pesta?

Vana Levi Strauss muidugi imestaks, kui ta näeks, mis on saanud tema algselt praktilistest ja robustsetest töölisepükstest, mis valmistati 19. sajandil eelkõige (kulla-)kaevuritele.

Tänapäeval ei käi me üksnes väikest varandust oma teksapaari eest välja, vaid saame valida ka paljude erinevate lõigete ja värvide vahel — madala või kõrge pihaosaga, Skinny või Marlene, raw või stonewashed, stretšiga või ilma ... pole ime, et meil neist kunagi küll ei saa! Kui oled leidnud selle õige teksapaari, annab see tõsiselt hea tunde. Kahjuks ei pea nad aga lõputult vastu. Ka mitte kõige kallimad ja parimad teksad. Nende eluea pikendamiseks tuleb nende eest hästi hoolt kanda. Selle juurde kuulub ka õige pesemine ja hooldus. Mida tuleks tähele panna ja mida vältida?

Kas pesta — või üldse mitte?

Selles küsimuses — kui tihti tuleks teksasid pesta — lähevad arvamused lahku. Levi Strauss ei õmmelnud kindlasti hooldusjuhiseid pükstesse, sest tema kunded kandsid neid täpselt nii kaua, kuni need koost lagunesid, mis ilmselt võttis toona rohkem aega kui meil tänapäeval. Seetõttu on meie hulgas ka puriste, kes loobuvad teksade pesemisest täielikult. Nad kannavad ja tuulutavad, et kangas ja värvid püsiksid kauem värskena. Ka mõned rõivamärgid nagu A.P.C. soovitavad pesemisest loobuda, sama seisukohta on väljendanud ka Levi'se juht Chip Bergh ajakirja Fortune Magazine säästva arengu konverentsil. Kui lõhn peaks häirima hakkama, soovitab Bergh teksad paariks tunniks sügavkülma panna, et haisu eest vastutavad bakterid tappa. Veelgi tõhusam on teksad päikese kätte panna ja UV-kiirtel oma tööd teha lasta.

Kui tihti teksasid ikkagi pesta?

Eelmised seisukohad ei ole paljudele vastuvõetavad, ehkki teadlasedki on kinnitanud, et teksapesu ei ole hügieeni mõttes nõutav, kui kantakse aluspesu, vahendab Fit For Fun. Siiski leiavad paljud, et teksad on pärast pesu palju värskemad ja sageli istuvad ka paremini. Kas pesed teksasid kord nädalas või kord kuus, oleneb sellest, kui sageli ja pikalt sa neid kannad ja samuti sellest, millistele oludele peavad püksid vastu pidama.

Igapäevane teksapesu, millel on samuti propageerijaid, lühendab teksade eluiga väga kiiresti ja loomulikult saastab ka keskkonda.

Õige pesu ja hooldus

Pesemiseks keera teksad pahupidi ja pese neid maksimaalselt 40kraadise temperatuuriga. Kui nad on pahupidi pööratud, siis säästad pealispinda ja ennetad ka nõmedaid triipe.

Kui su teksadel on kristallid või muud sedalaadi kaunistused, siis oleks kõige parem panna teksad külma vette ilma pesuvahendita ja kümne minuti pärast tahenema tõsta ning seejärel üles riputada.

Pesupehmendi kahjustab eelkõige stretši-osa ja pesuvahendite osas tasuks valida värvilise pesu vahend.

Kuivatamiseks on kõige parem pesunöör, mitte kuivati, ja eelistatult värskes õhus. Päike ja tuul muudavad kanga meeldivalt pehmeks.

Samuti võib kuivatada lapiti pesurestile laotatuna.