Pilk peale: Eesti disainerid toovad moelavale Afganistani põgeniku joonistused ja Twin Peaksi Laura Palmeri

Kalle Aasamäe vaatab keskkonnasäästliku kollektsiooniga Jaapani suunas

Kalle Aasamäe on oma kollektsioonis keskendunud Jaapani klassikalistele rõivaesemetele ja püüdnud leida ühised jooni Eesti rahvarõivastega. Kuna ületarbimine on täna suur probleem, millele ka moetööstus hoogu juurde annab, on Kalle kollektsioon mõeldud rõhutama isikupära ilma liigse tarbimiseta.

Kuidas ta seda teinud on? Kalle on kasutanud klassikalist jaapanlaste riietuseset haorit ja andnud sellele oma nägemuse, luues riideeseme, mida saab kanda mõlematpidi. Paljud kollektsiooni kangad on taaskasutatud ja printidena on kangastel kasutatud Afganistanist pärit põgeniku joonistusi.

Kollektsiooni võib näha Tallinn Fashion Weeki laval 16. oktoobril Kultuurikatlas Tallinnas.

Kalle Aasamäe kollektsioon. FOTO: Erakogu

BRAND NO. 8 elustab laval Twin Peaksi Laura Palmeri ja räägib elupuust

BRAND NO. 8 uus kollektsioon «Tree of life» ühendab klassikalised elemendid modernsusega pöörates tähelepanu puule kui elu algusele, mille põhiolemus peitub tema juurtes. Kollektsiooni iseloomustavad kontrastide mäng, lisamaht, kihid, konstruktiivsed jooned, luksus ja faktuuride mäng.

Kollektsiooni inspiratsiooniks on David Lynchi kultursseriaalist «Twin Peaks» tuntud tegelase Laura Palmeri ennustuslik fraas: me kohtume uuesti 25 aasta pärast. Nüüd on Laura tegelaskuju tagasi BRAND NO.8 kollektsioonis.

Kollektsiooni võib näha Tallinn Fashion Weeki laval 17. oktoobril Kultuurikatlas Tallinnas.

BRAND NO 8. FOTO: Maksim Toome

