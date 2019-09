Homme on ekraanivaba päev! Tee kingitus endale ja oma perele

Ekraanivaba päev on kogukondlik algatus, mis innustab peresid üheks päevaks loobuma ekraanide kasutamisest, selleks, et lubada endale kogemus häirimatusest, mis kutsuks end kordama igal nädalal. Ekraanivaba päev lähtub inimese vajadusest olla nutiseadmetega vabas, mitte sõltuvussuhtes, nagu ka suutlikkusest reguleerida infomüra.

«Algatus sündis meie kooli õpetajate märkamisest, et lastel esineb üha enam keskendumisraskusi ja olukorda saab märgatavalt parandada, kui vanemad seavad koduses ekraanikasutuses piiranguid, on selles ise eeskujuks ja leiavad oma laste jaoks rohkem aega,» selgitas kooli õpetaja ja direktor Liivika Simmul. «Nüüdisaja üks suurimaid probleeme on inimese hingeline kodutus, meele kodutus. Kui inimese meelefookus asub temast pidevalt väljaspool ja veelgi enam, tehiskeskkonnas, siis on ta rahutu, ega suuda ka õppida.»

Ekraanivaba päeva sisustamiseks on lõputult erinevaid viise, see on üleskutse olla loov ja vaba. 100 protsenti ekraanivaba päev ei pruugigi enam tänapäeval, mil ekraanid vilguvad ka köögiseadmetel, autokabiinis ja tänavatel, võimalik ollagi. Kuid pere saab leppida omavahel kokku näiteks selles, et jätame telefonid koju ja läheme rappa. Või selles, et lülitame nutitelefonis teavitused välja ja kasutame telefoni vaid helistamiseks. «Eesmärk on see, et kogu pere õpib teadlikult juhtima ekraanide kasutust, selleks, et puhastada meelt ja panustada omavahelistesse suhetesse,» ütles Liivika Simmul.