Hommikune seks tasub end ära

Paljude jaoks pole sugugi lihtne hea tujuga uut päeva alustada. Veel vähem linade vahel tegutsema hakata, aga võiks, sest uuringust on selgunud, et see teeb inimesed palju produktiivsemaks, kirjutab Fit For Fun.

Veebileht mattressadvisor.com küsitles 1000 inimest nende seksuaalsete harjumuste kohta. Keskeltläbi olid vastajad 36 aastat vanad, elasid püsisuhtes ning kindla partneriga ühe ja sama katuse all.

63 protsenti küsitletud naistest ja 37 protsenti küsitletud meestest ütlesid, et nad pole kunagi hommikuti seksinud.

Küll aga väljendas 50 protsenti meestest soovi sagedamini seksikat hommikusporti harrastada, sedasama soovis kõigest 20 protsenti naistest. Huvitaval kombel olid homoseksuaalsed ja biseksuaalsed vastajad hommikuseksile rohkem meelestatud kui heteroseksuaalsed.

Miks hommikuseks ei peibuta?

Mitte igaüks ei löö varahommikul silmi rõõmsalt lahti ega soovi hakata kibekiirelt erootikavallas tegutsema. Eriti need, kellel on nagunii raskusi hommikuti käimasaamisega. Samas, kes on skeptiline, võiks ära proovida — nii pehmelt ja ühtaegu efektiivselt saab vaevu millegi muuga üles.

Loomulikult on põhjuseid, miks ei taheta hommikul seksi harrastada, teisigi, näiteks keha- ja suulõhn, sassis soeng ja paistes silmad.

Seevastu 50 protsenti naistest tunnistas, et nad ei ole hommikuti lihtsalt seksimeeleolus, samal ajal kui 35,6 protsenti andis teada, et nii vara ei ole neil piisavalt aega ning 32,9 protsenti leidis, et neil ei ole sel ajal piisavalt vajalikku energiat.

Tänu hommikuseksile produktiivsem?

Kellele hommikune seks meeldib, see ei saa sellest küll: meessoost pooldajad tegid seda 4,2 korda nädalas ja naised 3,1 korda.

Keskmiselt kestis seks 26 minutit ja nagu arvatagi võib, olid lemmikpäevadeks laupäev ja pühapäev.

45 protsenti naistest ja 53 protsenti meestest avaldas, et hommikusessioon tõstab nende tööviljakust ja muudab nad produktiivsemaks ning loomingulisemaks.