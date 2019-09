Rasked ajad suhtes? Need nõuanded aitavad sellest üle saada

Tunnista, et teil on raskused

Kui oled abielus, siis osadele meeldib, et nad on nüüd abikaasa tiitliga. Küll aga teistele tekitab see survet ning neile tundus palju lõbusam ja muretum, kui kutsuti näiteks tüdruksõbraks. Kui tunned, et pelgalt tiitel tekitab sinus ebavajalikku survet, hüljake need oma suhtlusest. Sa ei pea end tutvustama mehe abikaasana või tema end sinu abikaasana. Te võite tutvustada end teistele lihtsalt eesnimepidi.