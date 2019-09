3 märki, et te lähete varem või hiljem lahku

Ühesugused tulevikuvisioonid, truudus ja siiras armastus: need on vaid mõned nõuded, mille enamik meist on endale loonud püsiva partnerluse osas. Neid kolme punkti näevad paljud inimesed pikaajalise armastuse tagatisena. Teadlaste meelest on sellised ideaalkujutlused aga puhas jama!

Ideaalkujutlus nr 1: suhe püsib kaua vaid siis, kui see jääb romantiliseks

Suhe ei ole enam sügav ega siiras, kui juba paari kuu pärast on liblikad lennanud ja romantika haihtunud? Võiks ju nii arvata, aga teaduse meelest see nii ei ole. Hoopis ilma suuremate romantiliste kõrghetkedeta paaridel olevat suurem võimalus pikaajalises suhtes olla, näitab Julia Berkici uuring, mida kirjeldatakse raamatus «Õnnemeditsiin. Mis tegelikult aitab.»

Ideaalkujutlus nr 2: sarnane leiab sarnase

Kas toimivas suhtes pole siis tähtis, et partnerid oleksid ühtmoodi eneseteadlikud?! Teadlased ütlevad, et parem oleks, kui väga eneseteadlik partner otsiks kedagi, kes on pigem ebakindel — ja vastupidi, leiab Julia Berkic. Ta väidab: «Ebakindel mees ja kindel naine — see on sageli päris tugev pakett.»

Ideaalkujutlus nr 3: seks on suhtes väga tähtis