Sel põhjusel ei tuleks küüsi kääridega lõigata

Sa imestad, et miks su küüned ikka ja jälle lõhenevad ning seda otse küünenahal ehk seal, kus on tõesti valus? Sel juhul on su küüned haprad. Selle põhjuseks võib olla kas vitamiinipuudus või nahahaigus, kuid võimalik on ka vale küünehooldus. Asjatundjad hoiatavad küünte lühendamise eest kas kääride või küünelõikuriga, sest lõikamine teeb haprad küüned veelgi poorsemaks.

Niisiis, kui on vaja küüned lühemaks saada, kasuta veidi jämedama teraga viili, et kiiresti ja efektiivselt tulemusi näha. Filigraansem ja täpsem viilimine teosta aga klaasviiliga. See on küünte tervisele eriti säästev, ning kui sa teda just põrandale ei lase kukkuda, siis ka oluliselt pikema elueaga.