See on Sarah Jessica Parkeri edu saladus

Ta on edukas näitleja, tal on oma kingamark ja nüüdsest ka enda valge veini sort. Sarah Jessica Parker on multitalent, kes ütleb, et tema edu taga on eelkõige üks harjumus.

Küsimuste esitamine

Näitlejanna jaoks on kõige tähtsam küsimusi esitada. Üritusel #BlogHer19 Creators Summit selgitas ta, et ainus viis, kuidas uusi asju õppida, on harjumus teistelt inimestelt küsida. Lõpuks ei ole me ju kõiketeadjad, küll aga saame üksteist vastastikku aidata, teadmiste ja isiklike tugevate külgedega. Tähtis olevat ka endale aeg-ajalt tunnistada, et meil pole mõnest asjast õrna aimugi ja küsida kelleltki abi. Ainult niimoodi saab midagi juurde õppida ja teiste teadmisest kasu lõigata. «Halvim, mis võib juhtuda, on see, et teine inimene ei saa sind aidata ning sa lähed järgmise inimese juurde.»

Ei tunne hirmu reaktsiooni ees