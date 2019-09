Naised paljastavad parimad komplimendid, mida mehed neile teinud

Kompliment on alati tore,kuid mõned on meeldejäävamad kui teised. Tõsi, ka lihtsast komplimendist muutub päev paremaks, kuid hinge lähevad hoopis teistsugused. Partner, kellega oled suhtes, teab sind paremini kui keegi teine, kirjutab HuffingtonPost. See võimaldab neil tähele panna eriti sügavaid väärtusi, mida naised endas kannavad. Naised jagavad oma meestelt tulnud komplimente, mis neile enim hinge on läinud.