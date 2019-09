Printsess Charlotte lobises välja suure saladuse: Kate ootab taas last

Printsess Charlotte läks eelkooli vaid paar nädalat tagasi, kuid juba on ta välja rääkinud suure saladuse. Kuninglikule perele lähedalseisev allikas sõnul ütles Charlotte, et «emme ootab veel üht tütart».

New Idea vahendab, et lähedal seisnud õpetaja ei suutnud oma kõrvu uskuda – Charlotte rääkis sellest väga valjuhäälselt ja näis veendunud, et tema ema on rase.

Allika sõnul on suur asi, et Charlotte sellisel saladusel välja tulla lasi. Kuulujutud, et Kate Middleton ja prints William ootavad neljandat last, on ringelnud juba mõnda aega. Nii tema viimatise ülesastumise rõivavalik kui ka kõnes beebidele keskendumine on vaid kõlakatele hoogu andnud.