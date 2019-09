15 lugu, mille saatel teeb enim pruutpaare oma esimese tantsu

Ülikondade rentimisega tegelev veebisait The Black Tux viis 900 abielupaari seas läbi uuringu, saamaks teada, milline lugu mängis nende pulmas avatantsu ajal. Teie ees on 15 laulu, mis osutusid kõige populaarsemateks. Mida kiiremini endale sobiva loo välja valite, seda kiiremini saate samme harjutama hakata.

1. «Unchained Melody» – The Righteous Brothers

2. «All of Me» – John Legend

3. «I Don’t Want to Miss a Thing» – Aerosmith

4. «The Way You Look Tonight» – Frank Sinatra